الأمن الاقتصادي: ضبط 706 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها: شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 706 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1144 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

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كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 7481 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها وأسفرت جهودها عن ضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية"، عن ضبط 232 قضية متنوعة.

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.