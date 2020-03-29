سلطنة عُمان: لا عجز فى المواد الغذائية وتغطية محلية لأى نقص فى الأدوية الأساسية

وجهت وزارة الصحة العُمانية ضمن الجهود الاحترازية التى تقوم بها سلطنة عُمان للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، مصانع الأدوية المحلية لتغطية أي نقص في الأدوية الأساسية وغيرها وحفظ مخزون كاف من المواد الخام خلال الفترة القادمة.

كما تم التأكيد على تسريع عملية الإفراج عن الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة للمواد الخام الخاصة بتصنيعها، على أن تقوم الشركات الموردة من جانبها باستيراد كميات

إضافية تتناسب مع الاستهلاك المحلي.

ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة التجارة والصناعة العُمانية أن أسواق السلطنة لم تسجل أي عجز في المواد الغذائية، وأن المحلات والشركات التجارية والمخازن والمصانع الوطنية تعمل بصورة إيجابية وتتوفر لديها مخزونات من البضائع الكافية، مؤكدة أهمية أن يطبق المستهلكون سياسة الاستهلاك الرشيد وعدم التخزين فوق الحاجة،

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لأن الجميع في وقت استثنائي، ولابد للجميع أن يكون على دراية كافية بثقافة الاستهلاك.

كما استمرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالسلطنة فى تنفيذ عمليات التطهير بمختلف المحافظات وتعقيم الطرق والتفتيش على المنشآت التجارية والغذائية.

وواصل سلاح الجو السلطانى العُمانى تسيير رحلاته الجوية إلى الصين لاستيراد مواد وأجهزة طبية متنوعة، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة الفيروس وما تقدمه قوات السلطان المسلحة من دعم وإسناد لكافة قطاعات السلطنة جنباً إلى جنب مع باقى المؤسسات الحكومية الأخرى.