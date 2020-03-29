العراق.. 41 إصابة جديدة من دون وفيات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل". وكربلاء وأربيل". وأضاف "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض موزعة على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية". وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

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