الكويت تعلن دخولها مرحلة التقصي الوبائي الخطرة في مواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية دخول الكويت المرحلة الثالثة، وهي تسمى مرحلة "التقصي الوبائي".. وهي مرحلة تدق ناقوس الخطر بعد مرحلتي (السفر والمخالطة)، وكان فيها مصدر العدوى معلومًا.
وفي هذه المرحلة قد لا يعلم الشخص أنه حامل للفيروس وتتأخر علامات وأعراض إصابته، لذا تزداد أهمية البقاء بالمنازل والتزام التباعد"الاجتماعي والجسدي"، وأشارت الوزارة إلى أنه في البداية كانت الإصابات بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر، وبعد ذلك تم تسجيل حالات بسبب المخالطة.
كانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 20 حالة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجماليإلى 255 حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة هي 7 حالات مرتبطة بالسفر لبريطانيا 6 حالات لكويتيين وحالة لفيلبينية، و13 حالة مخالطة.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق عن شفاء ثلاث حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 67 حالة.. جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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