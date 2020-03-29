أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.
قالت وزارة الصحة في بيان، إنعدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12391 شخصًا، فيما يوجد 3467 مصابًا في حالة حرجة.
ولفت نائب وزير الصحة، إيرجحريرجي، إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس انخفضت في 13 محافظة.
وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفًا، توفي منهم أكثر من 30 ألفًا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. تسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.