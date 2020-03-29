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وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

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 توفى وزير ​الصناعة​ الفرنسي السابق باتريك ديفيدجيان بعد إصابته بفيروس ، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

 كان حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى

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الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.

 

وتفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.

 وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

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