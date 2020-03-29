أعلنت وزارة الصحة الفيلبينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، وفقًا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وتمثل الإصابات الجديدة بالفيروس أكبر زيادة يومية في الفلبين. ووفق الوزارة رفعت الإصابات الجديدة إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1418، بينما وصل عدد الوفيات إلى 71. وتم شفاء سبعة مرضى، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 42.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.