ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 437 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 437، بعد تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة، وفق آخر بيانات وزارة الصحة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة صباح اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26.
وطالبت الوزارة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية،والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 402 إصابة مؤكدة، استنادًا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
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