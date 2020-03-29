ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في باكستان إلى 1528

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى 1528 اليوم الأحد، بعد تسجيل حالات جديدة في مختلف أنحاء البلاد، طبقاً لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم.
كما سجلت باكستان اليوم حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13.
وسجلت لوحة القياس الوطنية المعنية بتسجيل حالات الإصابة، 22 حالة إصابة جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
وتم تسجيل أربع حالات جديدة في إسلام آباد و12 في إقليم السند وخمسة في منطقة جيلجيت-بالتيستان وواحدة في إقليم البنجاب.
وكانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية.
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