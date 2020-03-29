سويسرا: 257 وفاة بكورونا والإصابات أكثر من 14 ألفاً

قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 257 من 235 شخصا في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 14336 من 13213 أمس السبت.

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