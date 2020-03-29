ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 255 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255 حالة.
وقالت الوزراة، في بيان صحفي اليوم حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن حالات الشفاء بلغت 67 حالة، مشيرة إلى أن الحالات التي تتلقي العلاج بلغت 188حالة.
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