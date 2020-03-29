الفلبين تسجل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا و 3 وفيات

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، إن الفلبين سجلت 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما يشكل أكبر زيادة يومية هناك إضافة إلى وفاة ثلاث حالات أخرى.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المعروفة إلى 1418 والوفيات إلى 71 وفقاً للوزارة.
وتعافى من الإصابة سبعة مرضى آخرين بما يرفع عدد حالات التعافي إلى 42.
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