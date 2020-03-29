وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2640

قال مسؤول بوزارة الصحة في إيران على تويتر، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640 وبلغ عدد المصابين 38309 أشخاص.

وكتب علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني على تويتر "في الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة و2901 إصابة مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309".

وأضاف "تعافى 12391 شخصاً من الفيروس".