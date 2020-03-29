بلجيكا تسجل 78 وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الأحد، تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 431 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول، إنه تم تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت السلطات أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 10836 حالة.

وكان البرلمان البلجيكي قد منح الخميس الماضي حكومة البلاد برئاسة صوفي ويلمز صلاحيات واسعة للحد من تفشي فيروس كورونا ومعالجة آثاره.