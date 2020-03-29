إندونيسيا تعلن عن 130 إصابة جديدة بكورونا

أكد مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1285.

وقال المسؤول أحمد يوريانتو، إن 12 شخصاً توفوا بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 144، وأضاف أن 64 شخصاً تماثلوا للشفاء.

وأكد يوريانتو، أن البلاد أجرت اختبارات الكورونا على أكثر من 6500 شخص في جميع أنحاء البلاد.