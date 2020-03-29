روسيا تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا و270 إصابة

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد تسجيل 270 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس كورونا.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم" فإن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 1534 إصابة.
وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 26 منطقة، معظمها (197 حالة) في العاصمة موسكو.
وتم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورج ومقاطعة أورينبورج وسط البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثمانية.
وأضاف البيان أن 15 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين إلى .64
(د ب أ)م م غ/ب ت 2020/3/29
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