الهند تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 979 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 25 حالة.

وكانت الهند قد أعلنت إجراءات إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوماً من الثلاثاء الماضي وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.