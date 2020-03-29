الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي كورونا

قال متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية.
وقال مي فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا".
وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.
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