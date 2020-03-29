“قفزة كبيرة” في تعداد وفيات واصابات كورونا بألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547، وأن 389 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 3965 حالة مقارنة باليوم السابق، في حين قفز عدد الوفيات بواقع 64 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت مواطنيها إلى التحلي بالصبر في التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل، التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: “الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا اتطلع إلى ذلك مرة أخرى”.

وأضافت: “لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب… أرجوكم تحلوا بالصبر”، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أي سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة.

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وفي سياق آخر، صرح كبير موظفي المستشارة لصحيفة ألمانية بأن ألمانيا لن تخفف الإجراءات الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا قبل 20 أبريل على الأقل.

وقال هيلج براون لصحيفة تاغ شبيغل على الإنترنت، السبت: “لن نتحدث عن أي تخفيف قبل 20 أبريل”، مضيفا أن ألمانيا قبل 20 أبريل بوقت كاف ستقرر القيود التي يمكن تخفيفها بدءا من ذلك التاريخ.

وأغلقت ألمانيا، في منتصف مارس، المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية، وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.