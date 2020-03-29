المغرب يستورد أزيد من 100 ألف جهاز لكشف “كوفيد 19” من كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوسانج للرعاية الصحية، في كوريا الجنوبية، لي دونغ هيون، توقيع عقد يقضي بتزويد المغرب بـ 100 ألف كاشف تشخيصي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب صحيفة “أخبار اليوم” الكورية الجنوبية، فإن شركة أوسانج للرعاية الصحية قررت توفير 10 آلاف أداة تشخيصية لفيروس كورونا مجاناً، إضافة إلى 100 ألف أداة يتم تصديرها إلى المغرب، وفق عقد وقعه كل من السفير المغربي في كوريا الجنوبية، شفيق رشادي، والمدير التنفيذي للشركة يوم الخميس 26 مارس الجاري.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن “التصدير سيتم عبر رحلة خاصة بإعادة المواطنين الكوريين، الذين يعيشون في إفريقيا بالتعاون مع وزارة الخارجية، التي تم توقيع الاتفاقية بتنسيق وثيق معها”، وستُسلّم أدوات الكشف مباشرة إلى الحكومة المغربية خلال هذه الرحلة.

وقال مسؤول من شركة أوسانج للرعاية الصحية إن سفير الرباط في كوريا الجنوبية، شفيق رشادي، “زار الشركة أثناء التشاور مع أكثر من 60 دولة حول العالم، وتم إبرام العقد بسرعة”.

ولفتت الصحيفة ذاتها الانتباه إلى وجود إشادة بتميز مجموعات التشخيص في كوريا في جميع أنحاء العالم، ما يجعل طلبات الدعم المقدمة من الحكومة الكورية الجنوبية لمواجهة فيروس كورونا متسارعة، إذ تركز جميع البلدان على تأمين مجموعات تشخيص العدوى بكميات كبيرة.

وتلقت الحكومة الكورية طلبات بتوفير أدوات الكشف الفيروس، من عشرات الدول، من بينها المغرب، وقد تم بالفعل التحقق من دقة وصحة، وتكنولوجيا مجموعة أدوات تشخيص كوفيد-19 لدى شركة أوسانج للرعاية الصحية، من خلال تصريح التصدير الصادر عن إدارة الغذاء، والدواء الكورية، والشهادة الأوربية (CE-IVD)، حسب الصحيفة المذكورة.

Advertisements

وتعد أوسانج للرعاية الصحية شركة صغيرة من الطراز العالمي، تختارها الحكومة كشركة متخصصة في المعدات الطبية لتشخيص الأمراض، والفيروسات.

وأجرت كوريا الجنوبية اختبارات تشخيص بشكل أسرع من أي دولة أخرى، بحوالى 10 آلاف فحص يوميا، ما ساعدها في الرصد المبكر للمرضى، وتتبع بؤر الوباء، على نطاق واسع.

وبدلاً من اتباع التدابير الصينية، القاضية بعزل مدن طالها الفيروس، تبنت كوريا الجنوبية نموذج إتاحة المعلومات، والمشاركة العامة، والفحوصات على نطاق واسع، حيث يتم الاتصال بجميع الأشخاص، الذين اختلط معهم المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، والمشكوك في انتقال العدوى إليهم، وإجراء فحوص لهم.

وسجلت آخر حصيلة للوفايات بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية، الخميس الأخير، 131 حالة وفاة، من أصل 9241 إصابة.