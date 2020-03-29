البنوك تعلن تفعيل إجراءات تأجيل اقتطاعات القروض ابتداء من غد الإثنين

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأحد، عن تفعيلها لتدابير دعم الأسر والمقاولات في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجموعة، اليوم، عن تفعيلها ابتداء من غد الاثنين 30 مارس، الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات كوفيد 19.

ويتعلق الأمر بتأجيل اقتطاعات قروض السكن والاستهلاك لشهور مارس وأبريل ويونيو، إسهاما من البنوك في مواجهة الضائقة المالية للأسر في هذه الظرفية.

ووفتحت البنوك باب التأجيل للأفراد والمقاولات المتضررة بطلب منهم، لثلاث أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

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ولجأ الكثير من المواطنين، مؤخرا، إلى الوكالات البنكية التي يتعاملون معها قصد طلب تأجيل قروضهم، في ظل هذه الظرفية الصعبة التي توقفت فيها الحركة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، لكنهم فوجئوا بعدم تجاوب مسؤولي هذه الوكالات، بدعوى أنهم لم يتلقوا أي تعليمات مكتوبة بهذا الشأن.