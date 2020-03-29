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شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مستوى سير الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري مستوى سير الاجراءات الصحية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا .
و استعرض الاجتماع الذي ضم الوكيل المساعد لوادي وصحراء حضرموت عبدالهادي التميمي و مديري عموم مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى سيئون الدكتور هاني العمودي و الدكتور انيس عيديد التجهيزات النهائية لاستكمال اماكن العزل و الحجر الصحي بالمستشفيات الى جانب توفير الاجهزة والمعدات الطبية و ادوات الحماية والسلامة للعاملين فيها اضافة الى التدريب في التعامل مع حالات الاشتباه.
وشدد الاجتماع على تعاون المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لجنة الطوارئ حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
وأكد الاجتماع على رفع الجاهزية باقسام الطوارئ وسيارات الاسعاف تحسبا لاي طارئ لا سمح الله .
و اوضح الوكيل الكثيري ان السلطة المحلية سخرت كافة الامكانيات المتوفرة لدعم تلك الاجراءات بما يحافظ على سلامة المواطن من الوباء .
مشيرا الى ان الجنة الامنية ناقش اليوم في اجتماعها عدد من الاجراءات الخاصة بالحد من تجمعات المواطنين ، وكذا سيارات نقل البضائع الواصلة من المنافذ البرية تتضمن تسجيل بيانات عن اماكن قدومهم ووجهة تفريغ حمولتهم .
حضر الاجتماع مدراء ادارات مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت .
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