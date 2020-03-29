شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تثبت الإمارات كل يوم أنها الوطن المُحبّ والصدر الرحوم لمواطنيها وللمقيمين والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، عن تأثره بترديد المقيمين في الإمارات للنشيد الوطني.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: مؤثرٌ مقطع ترديد النشيد الوطني للإمارات من المقيمين علي هذه الأرض الطيبة عند المباشرة ببرنامج التعقيم الوطني. Advertisements وأضاف: تثبت الإمارات كل يوم أنها الوطن المُحبّ والصدر الرحوم لمواطنيها وللمقيمين على أرضها. وختم تغريدته بالقول: يجمعنا الحرص المشترك على نجاحنا في هذا التحدي وسلامة هذا الوطن

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