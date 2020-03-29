- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 979 حالة وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 25 حالة.
وكانت الهند قد أعلنت إجراءات إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوما من الثلاثاء الماضي وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.