شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد تفشي كورونا.. رئيس الوزراء البريطاني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:38 مساءً, 29 مارس 2020 م المناطق - وكالات دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، جميع المتواجدين على أراضي المملكة المتحدة البقاء في منازلهم للمحافظة على صحة الجميع وإنقاذ الأرواح بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها ، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير المناسبة وتشديد القيود المفروضة إذا لزم الأمر .

يذكر أنه بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في بريطانيا 17089 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1019 حالة وفاة .

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