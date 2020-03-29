شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 29 مارس 2020 م المناطق - وكالات قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا زادت 838 حالةً أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة.

وزاد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 78797 من 72248 أمس.

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