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20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

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سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 255 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم ، أن الحالات هي سبع مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة بواقع (ست حالات لمواطنين لكويتيين) و(حالة واحدة لمقيمة فلبينية).

وأضاف السند أن الحالات المخالطة بلغ عددها 13 هي (حالة لمواطن كويتي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية وهي لمواطن كويتي أيضا) وهناك (تسع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لثلاث حالات من الجنسية الهندية وهذه الأخيرة تحت التقصي الوبائي) وهناك (ثلاث حالات أخرى من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة من الجنسية البنجلاديشية كذلك وهي تحت التقصي الوبائي كذلك).

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