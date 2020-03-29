شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بواقع 838 حالة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528.

وزاد إجمالي الإصابات إلى 78797 من 72248 أمس السبت.