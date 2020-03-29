تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفايروس كورونا.
وقالت الدائرة، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، إنه تم "تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 65 سنة يعاني من أمراض مزمنة".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اشارت الى ان مجموع المصابين بالفايروس في العراق بلغ 547 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اشارت الى ان مجموع المصابين بالفايروس في العراق بلغ 547 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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