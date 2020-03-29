النفط: تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لدعم القطاع الصحي في كركوك

أكدت وزارة النفط، الاحد، حرصها على تقديم الدعم المادي والمعنوي للقطاع الصحي في المحافظات وفق الإمكانيات المتاحة التي تأتي في أطار الجهود والحملة الوطنية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة النفط واستناداً الى توجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان والقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع هيئة الرأي والاجتماع القيادي للعمليات قد خصصت مبلغ (200) مليون دينار لدعم القطاع الصحي في محافظة كركوك منها (50) مليون دينار تخصص للدفاع المدني".
واضاف ان "هذه التخصيصات تأتي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والعاجلة، فضلاً عن وسائل التعقيم والتعفير لابناء المحافظة، ضمن الحملة الوطنية للوقاية من أنتشار فايروس كورونا".
وتابع ان "شركة نفط الشمال كانت خصصت احد الأبنية التابعة لها كموقع للحجر الصحي بسعة (50) سرير ، وقد تم تجهيزه بالمستلزمات الطبية الضرورية".
وعن دعم شركة نفط الشمال للمحافظات الأخرى، اكد المتحدث باسم الوزارة ان شركة سنتكول الانكولية ستقوم بتجهيز محافظات (كركوك ،الانبار ، نينوى ، صلاح الدين ) بالأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية بقيمة (250) الف دولار ، كذلك رصدت الوزارة مبلغ (100) مليون دينار لرفع الأنقاض في محافظة نينوى".
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