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صحة النجف تسجل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس في المحافظة، احدها لشخص قادم من الامارات، ليرتفع مجموع الاصابات المسجلة الى 81 حالة .
وقالت دائرة صحة النجف، في بيان صدر، اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها سجلت 5 اصابات بفيروس كورونا هذا اليوم، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة، باجراء الفحوصات الى 54 حالة مشتبها بها.

وأوضحت أن هذه الحالات توزعت على النحو التالي :

- حالتين ملامستين لحالة مشخصة سابقا الاولى في حي الجامعة والثانية في حي الامير .

- حالتين مشتبه بهما ( حسب ادعائهما )

- حالة واحدة لشخص مسافر قادم من دولة الامارات العربية المتحدة

وأكدت دائرة صحة النجف، اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، داعية جميع المواطنين للالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال .


وأوضحت أنه بهذا يصبح المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة 81 حالة اكتسبت الشفاء منها 16 حالة وتوفيت حالتان .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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