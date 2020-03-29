صحة النجف تسجل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا

وقالت دائرة صحة النجف، في بيان صدر، اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها سجلت 5 اصابات بفيروس كورونا هذا اليوم، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة، باجراء الفحوصات الى 54 حالة مشتبها بها.وأوضحت أن هذه الحالات توزعت على النحو التالي :

- حالتين ملامستين لحالة مشخصة سابقا الاولى في حي الجامعة والثانية في حي الامير .

- حالتين مشتبه بهما ( حسب ادعائهما )

- حالة واحدة لشخص مسافر قادم من دولة الامارات العربية المتحدة

وأكدت دائرة صحة النجف، اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، داعية جميع المواطنين للالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال .



وأوضحت أنه بهذا يصبح المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة 81 حالة اكتسبت الشفاء منها 16 حالة وتوفيت حالتان .