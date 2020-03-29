صحة النجف تسجل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، احدها لشخص قادم من الامارات، ليرتفع مجموع الاصابات المسجلة الى 81 حالة .
وأوضحت أن هذه الحالات توزعت على النحو التالي :
- حالتين ملامستين لحالة مشخصة سابقا الاولى في حي الجامعة والثانية في حي الامير .
- حالتين مشتبه بهما ( حسب ادعائهما )
- حالة واحدة لشخص مسافر قادم من دولة الامارات العربية المتحدة
وأكدت دائرة صحة النجف، اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، داعية جميع المواطنين للالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال .
وأوضحت أنه بهذا يصبح المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة 81 حالة اكتسبت الشفاء منها 16 حالة وتوفيت حالتان .
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