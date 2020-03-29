أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسحيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات.
وكانت الفلبين فرضت حجرا صحيا على نحو 57 مليون شخص، في جزيرة ليزون التي تضم العاصمة مانيلا، خشية تفشي فيروس كورونا.
واشار المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو في تصريحات صحافية إن "عزلا صحيا سيبدأ تطبيقه فجر الأربعاء على جزيرة ليزون التي يسكنها 57 مليون شخص وتضم العاصمة، حتى 12 نيسان المقبل"، حسبما نقل موقع "رابلر" المحلي.
وأوضح بانيلو أن "الفلبين أقدمت على هذه الخطوة، بعد ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 12 و128 إصابة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الحكومة الفلبينية قررت تعطيل كافة المواصلات العامة، وغلق المتاجر، إضافة إلى تنظيم إمدادات الأغذية والخدمات الصحية الرئيسية".
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.