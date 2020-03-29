الفلبين تسجل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفلبينية عن تسحيل 343 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و 3 ​وفيات​.

وكانت الفلبين فرضت حجرا صحيا على نحو 57 مليون شخص، في جزيرة ليزون التي تضم العاصمة مانيلا، خشية تفشي فيروس كورونا.

واشار المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو في تصريحات صحافية إن "عزلا صحيا سيبدأ تطبيقه فجر الأربعاء على جزيرة ليزون التي يسكنها 57 مليون شخص وتضم العاصمة، حتى 12 نيسان المقبل"، حسبما نقل موقع "رابلر" المحلي.

وأوضح بانيلو أن "الفلبين أقدمت على هذه الخطوة، بعد ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 12 و128 إصابة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الحكومة الفلبينية قررت تعطيل كافة المواصلات العامة، وغلق المتاجر، إضافة إلى تنظيم إمدادات الأغذية والخدمات الصحية الرئيسية".