تسجيل 86 إصابة بكورونا في طوكيو والإجمالي يتجاوز 1700 في عموم اليابان

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن تسجيل 86 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في العاصمة ​طوكيو​، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 1700 إصابة في البلاد.

وأوضحت الهيئة أن "عدد الإصابات الإجمالي قفز بذلك إلى أكثر من 1700 مع 55 وفاة، حتى وقت مبكر من الأحد".

وذكرت أن "هذه الأعداد لا تشمل الوفيات والإصابات التي كانت على متن ​سفينة​ سياحية تم عزلها الشهر الماضي".

وطلبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج لغير الضرورة حتى 12 نيسان القادم.

وفي وقت سابق، أصدرت ​اللجنة الأولمبية الدولية​ بيانا مشتركا مع لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو 2020، أعلنت فيه تأجيل إقامة المنافسات الأولمبية إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد و​العالم​.