الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا إلى 106 حالات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ عن "تسجيل اصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ في ​الخليل​ ما يرفع العدد الى 106 إصابة حتى اللحظة"، مشيرا الى "أننا سنوظف 51 طبيباً جديداً بين أخصائي وطب عام وممرضين ومساعدين في مختلف التخصصات الطبية".

ولفت في ​مؤتمر​ صحافي الى أن "إيرادات ​السلطة​ ستنخفض إلى أكثر من 50% ولذلك سنعمل ب​موازنة​ طوارئ، ولكن سنصرف الرواتب كاملة هذا الشهر"، معلنا عن "إلغاء التقاعد المالي حتى في ​قطاع غزة​، ويصبح التقاعد إختياريًا اعتبارًا من الشهر المقبل".

وشدد على أن "رواتب الموظفين ستصرف كاملة هذا الشهر وعلى مدار 7 أيام"، لافتا الى "أننا طلبنا من سلطة النقد ومن البنوك التسهيل على المقترضين اليوم مطلوب من فلسطينيي الشتات تقديم المساعدة".

ودعا اشتية ​العمال​ الى "عدم العمل في المستوطنات لأنها أولا مقامة على أرضنا المحتلة وهي أيضا بؤر تفشي كورونا، كما أطالب العمال بالابتعاد عن ذويهم وخاصة كبار السن منهم"، مبينا أنه "لدينا حالات في الحجر الصحي من الأهل في الأراضي المحتلة عام 48 و​القدس​".