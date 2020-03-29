أعلنت ​وزارة الصحة​ ​النمسا​وية ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في النمسا إلى أكثر من 8200 حالة إصابة و78 حالة وفاة. ولفتت الوزارة إلى ان " ولاية "تيرول" لا تزال هي الأكثر تضررا مع تسجيل 1907 إصابات، تليها ولاية النمسا العليا والتي سجلت 1402 حالة. وأشارت وزارة الصحة أيضا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتي تطبق للأسبوع الثاني على التوالي، موضحة أنه لم يصل الوباء بعد إلى ذروته في البلاد حيث يستمر عدد الإصابات ​الجديدة​ في الارتفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في النمسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 8200 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.