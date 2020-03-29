تعرض دورية للجيش لاطلاق نار خلال عملية دهم ببلدة مقنة

تعرضت دورية تابعة للجيش ل​اطلاق نار​، خلال عملية دهم لمطلوبين من ال "م" في بلدة مقنة قضاء بعلبك، مما دفع بعناصر الدورية الى الرد بالمثل، فأصيب ع.أ.م. بطلق ناري في ساقه، قبل توقيفه مع المدعو ح. و.

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