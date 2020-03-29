أبو فاضل لقيومجيان: ماذا يحصل معكم تناقض وانفصام

رد الكاتب والمحامي ​جوزيف أبو فاضل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​، قائلا: "تطالبون الآن حلفاء ​سوريا​ بالضغط عليها لعودة ​النازحين​ وتناسيتم مواقفكم المعارضة لعودتهم؟ منعتم الداتا ورفضتم تعدادهم وزرتموهم في مناطق ​عرسال​ و​الشمال​ وعكار. داعمين لهم بوجه إخوانكم في الوطن! وتطالبون اليوم بفتح الحدود لعودتهم! ماذا يحصل معكم تناقض وانفصام!​​​​​​".

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