الأب عبود: نعمل على خلية مع كل الجمعيات الخيرية من أجل مواجهة كورونا

أكد رئيس "​كاريتاس​" الأب ميشال عبود في حديث تلفزيوني ان "الامر بيدنا للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد"، لافتا إلى ان "الوباء موجود ولم نستطع منه". وأضاف "ما علينا ان نقوله ان حياتنا لديها محدودية ويوما ما ستنتهي ونحنلا لم نخلق كي نكون ترابا في القبور".

ولفت إلى ان "الكنيسة منذ بداياتها تهتم بالفقراء والمحتاجين وهنا تأتي مسؤولية كاريتاس، ونحن نعمل على خلية بتوجيهات من البطريرك الماروني الكاريدنال مار بشارة الراعي مع كل الجمعيات الخيرية على الارض من أجل مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح الأب عبود انه "نعمل على احصاء الفقراء الذين زادوا خاصة في هذه الفترة، نحن لسنا بحاجة إلى ​المال​ بل بحاجة إلى المتطوعين". وأضاف "نحن نمر بأزمة، لا نريد للمواطن ان يجوع وأن يمرض ونقدم المساعدات ضمن امكانياتنا". وشدد على انه "لن نصل إلى المجاعة بوجود أشخاص خيّرين يقدمون لنا".