وزارة الصحة: 438 حالة مثبتة بفيروس كورونا بزيادة 26 عن يوم أمس

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقرير أنه "حتى تاريخ 29/3/2020 بلغ عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ والمثبتة مخبريا، بلغ في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس"، مشيرة الى أنه "سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في ​مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي​، والثاني في مستشفى ​اوتيل ديو​ الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات الى عشرة".



وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام ​الحجر المنزلي​ التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن و ان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".