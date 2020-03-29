أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "أحد ​محلات​ الالعاب الالكترونية في البسطا، لم يلتزم بقرار التعبئة العامة، فداهمت عناصر فصيلة البسطا المحل وأقفلته بالشمع الاحمر بناء لإشارة ​القضاء​ وتم تحرير ​محاضر ضبط​ بحق صاحب المحل والزبائن التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عاماً".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن:إقفال أحد محال الألعاب الإلكترونية في البسطا لعدم إلتزامه بقرار التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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