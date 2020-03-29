لفت وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد نشر الجدول الذي يبيّن اسماء شركات ​التأمين​ و​تفاصيل​ التغطيات التي تؤمنها لعملائها لعلاج COVID-19، يهمنا التوضيح أن عدد حملة عقود ​الضمان​ مع شركات التأمين يبلغ 840,000، منهم 500,000 مؤمَنين تتضمن بوليصتهم علاج COVID-19 بينما 340,000 لا يتمتعون بتغطية بسبب شروط البوليصة. والتشاور جاري مع شركات التأمين لتغطية هذه الشريحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نعمه:نتحاور مع شركات التأمين لتغطية الشريحة التي لا تستفيد من تغطية علاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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