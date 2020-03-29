شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الإجراءات الوقائية التي اتخذها البرلمان لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، تقرر تأجيل انعقاد الجلسات إلى 12 إبريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان.

كما أصدر الدكتور عبد العال قراراً بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس.

وأشار البيان الصادر عن المجلس اليوم، إلى أنه قد أصدرت لجنة مواجهة الأزمات العديد من القرارات المتوالية والمتوازية التي اعتمدها رئيس المجلس تماشياً مع ما تتخده الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، وهى :

1- تطهير وتعقيم يومي للقاعة الرئيسية واللجان النوعية وأماكن الاجتماعات .

2- تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف بكافة الأروقة .

3- تحذير وردع حاسم للمتسببين فى ترويج الشائعات حول الوباء .

4- الإعفاء الكامل لجميع العاملين من إثبات الحضور بالبصمة والاكتفاء بكارت الدخول .

5- عقد ندوة تثقيفية للعاملين ونشر إرشادات طبية للوقاية والمواجهة .

6- تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية .

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7- غلق مسجد البرلمان وتعليق الصلاة الجماعية والاكتفاء بالأذان .

8- تفعيل التبادل والتناوب للعمل بنصف طاقة العاملين حيث تم تخفيضها إلى الخمس.

9- اعطاء السيدات وخاصة حاضنات الأطفال اقل من 12 سنة راحات .

10- إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور، وتقليل حضور العاملين .

11- مع حظر الانتقال..حضور مُسيري الأعمال فقط.

12- إعفاءات من الحضور للعاملين المقيمين خارج القاهرة "من ساكني المحافظات "، وتعديل مواعيد الحضور والانصراف .

13- خضوع المترددين علي حرم المجلس لكشف الحرارة .

14- ارشادات للمسافات الآمنه بين الموظفين بأماكن التجمعات.

15- أصدر المجلس بيانا يدعم ويطالب المواطنين الالتزام بالاجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.