بعد تماثلهما للشفاء.. النجم توم هانكس وزوجته يعودان إلى بلدهما

عاد الممثل العالمي، توم هانكس، وزوجته، ريتا ويلين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، ووجها الشكر إلى الطاقم الطبي في أستراليا، الذي ساهم في تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وشارك هانكس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة، قال فيها :”مرحبا بالجميع، نحن الآن في المنزل في أمريكا، نواصل حماية أنفسنا، والتزام تعليمات الوقاية بالابتعاد عن التجمعات الاجتماعية، شكراً جزيلا للجميع في أستراليا، الذين اعتنوا بنا، ورعاونا حتى عودتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لكل من حرص على الاطمئنان علينا، أنا، وريتا، نقدر ذلك، شكرا لكم”.

ووصل هانكس، وزوجته إلى مطار لوس أنجلوس في طائرة خاصة، عائدان من أستراليا نتيجة تماثلهما للشفاء، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، أثناء تصوير عمل سينمائي هناك.