وفاة أول أميرة في العالم بفيروس كورونا المستجد

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا، يوم السبت، بفيروس كورونا المستجد لتصبح بذلك أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس الجديد.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن ماريا (86 عاما) من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون-بارما، عن الخبر المأساوي في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء.

ولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

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