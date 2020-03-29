طقس الأحد.. جو بارد مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، ويمكن أن تكون مصحوبة بضباب محلي.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأوقات خلال الظهيرة فوق مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط، مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة.

أما بالمناطق الشمالية والوسطى، فسيظل الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا، بينما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال على السواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للمملكة، ومن الشمال أو من الغرب أحيانا على العموم بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و3 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 و9 درجات بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار سواحل المحيط الأطلسي. وستكون مابين 24 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.