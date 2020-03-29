مجد الكروم: اتهام شقيقين بإطلاق النار على آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، لائحة اتهام ضد شقيقين (28 و42 عاما) من سكان مجد الكروم، على خلفية ضلوعها بإطلاق النار على شخص من البلدة وإصابته بجروح.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا للمحكمة، من أجل تمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.

ونسبت النيابة للمتهمين، "التسبب بإصابة عمدا في ظروف خطيرة، والتي تصل عقوبتها بالسجن لغاية 20 عاما، حيازة ونقل الأسلحة، إطلاق نار من سلاح وتشويش مجرى التحقيق".

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 7 آذار/ مارس الجاري، حينما قام المصاب برفقة قاصر (17 عاما) بسرقة دجاج من قن محاذ لمنزل المتهمين، وبالتزامن مع ذلك تعرض منزل المتهمين لإطلاق نار، على إثره هرب المصاب والقاصر من القن بواسطة مركبة".

وجاء فيها أيضا أنه "في أعقاب إطلاق النار على منزليهما، قاما بالخروج وبحوزة أحدهما مسدس، وأقدم على إطلاق النار صوب المركبة التي استقلها المصاب والقاصر بعد الاشتباه بهما بإطلاق النار. بعد ذلك حصلت مطاردة بين الطرفين في شوارع مجد الكروم تخللها إطلاق نار من قبل المتهمين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة، والتي أحيل على إثرها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج".