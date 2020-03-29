شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 838 وفاة و6549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 واصلت إسبانيا تسجيل ارقام مرتفعة لضحايا فيروس كورنا المستجد، وفق آخر إعلان للصحة الإسبانية.

وأعلنت الصحة في إسبانيا، اليوم الأحد، 29/آذار/2020، تسجل 838 وفاة و6549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 838 وفاة و6549 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.