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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد إن طوكيو سجلت 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتابعت أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 1700 و55 وفاة حتى وقت مبكر اليوم الأحد، وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.
وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج لغير الضرورة حتى 12 أبريل نيسان
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