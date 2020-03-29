منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي على الرياض وجازان

الأحد 29 مارس 2020

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، هجوم الميليشيات الحوثية الإرهابية الذي استهدف أحياء سكنية بالسعودية، مؤكدة وقوفها مع المملكة في وجه هذا الإرهاب.



وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في الرياض وجازان.

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و أعرب أمينها العام يوسف العثيمين عن استنكاره الشديد للهجوم الحوثي، محملا الميليشيات الإيرانية ومن يقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

ودعا أمين عام المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي للأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في وقت يواجه فيه العالم أجمع أزمة تاريخية تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا ومتضامنين لمكافحة تفشي كورونا