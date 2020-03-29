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شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: مليشيا إيران في العراق تخطط لشن هجمات ضد مصالح أمريكية والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
أكد مسؤول في المخابرات العراقية أن مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في العراق، بالتزامن مع الانشغال العالمي بأزمة كورونا.
ومع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وبلوغ العراق مرحلة الذروة، زاد تدهور الوضع الأمني بالبلاد في ظل تحكم مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران بمفاصل الدولة واستمرارها بتنفيذ خطتها لجعل هذا البلد ساحة حرب بين واشنطن وطهران، بحسب خبراء ومراقبين.
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأحد، في العراق إلى 506 حالات بعد تسجيل 48 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المسئول، أن "فيلق القدس الإيراني والحشد الشعبي، خاصة مليشيا كتائب حزب الله، تستعد لشن هجمات إرهابية واسعة ضد مصالح أمريكا المدنية والعسكرية وحلفائها في العراق، بعد أن حصلت على أسلحة وصواريخ متنوعة وطائرات مسيرة من إيران لتنفيذ هذه الهجمات.
وما يزيد من خطورة الأمر، تنفيذ مليشيا كتائب حزب الله، مساء الخميس، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في بلدة جرف الصخر جنوب غرب بغداد التي تحتضن العديد من قواعد الحشد الشعبي وفيلق القدس ومليشيا حزب الله اللبنانية.
وحملت المناورات اسم "صيد الغربان"، ونفذها آلاف المسلحين ضمن تمرين تعبوي استخدمت فيه أسلحة متطورة، وحاكت خوض معركة في الغابات والتدريب على حرب المدن، وسيناريوهات التصدي لإنزال جوي ولتعرض بري
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